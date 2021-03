Vaccino AstraZeneca verso la somministrazione agli over 65: domani riunione del Cts dell'Aifa (Di giovedì 4 marzo 2021) domani riunione della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Aifa sul Vaccino AstraZeneca . I tecnici potrebbe esprimersi a favore del via libera del Vaccino anche gli over 65 . A quanto apprende ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 marzo 2021)a Commissione tecnico scientifica (Cts)sul. I tecnici potrebbe esprimersi a favore del via libera delanche gli65 . A quanto apprende ...

