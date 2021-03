Vaccino AstraZeneca, il ministro Speranza chiede di estendere la somministrazione agli over 65 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il ministro Speranza ha chiesto di estendere la somministrazione del Vaccino AstraZeneca agli over 65. L’ultima parola spetta all’Aifa. ROMA – Il ministro Speranza ha chiesto di estendere la somministrazione del Vaccino AstraZeneca agli over 65. Dopo il via libera di Germania, Francia e Austria, il titolare della Salute ha inviato una richiesta all’Aifa di valutare la possibilità di poter utilizzare le fiale anche per le persone non comprese fino ad oggi. Nelle prossime ore il Comitato tecnico-scientifico dell’Agenzia italiana del farmaco si riunirà per valutare la possibilità di allargare la platea delle persone ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilha chiesto diladel65. L’ultima parola spetta all’Aifa. ROMA – Ilha chiesto diladel65. Dopo il via libera di Germania, Francia e Austria, il titolare della Salute ha inviato una richiesta all’Aifa di valutare la possibilità di poter utilizzare le fiale anche per le persone non comprese fino ad oggi. Nelle prossime ore il Comitato tecnico-scientifico dell’Agenzia italiana del farmaco si riunirà per valutare la possibilità di allargare la platea delle persone ...

