Vaccini, vertice tra Giorgetti e Breton al Mise. Il commissario europeo: "Entro l'estate vaccinati tutti i cittadini europei" – Video (Di giovedì 4 marzo 2021) "Sono fiducioso sulla capacità dell'Europa di consegnare i Vaccini sempre più rapidamente. Confidiamo di poter vaccinare da qui all'estate tutti i cittadini europei". A rivendicarlo il commissario Ue al mercato interno Thierry Breton, responsabile della task force sui Vaccini, nel corso di una conferenza stampa al dicastero dello Sviluppo economico con il ministro Giancarlo Giorgetti. Con i contagi in risalita e le varianti (inglese e brasiliana soprattutto) che preoccupano l'esecutivo, il governo spinge affinché ci sia un'accelerazione nella campagna vaccinale. "Nessun Paese nella strategia internazionale può definirsi autonomo. E di questo abbiamo parlato nel nostro incontro con il ministro Giorgetti", ...

