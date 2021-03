Vaccini, l’Italia e la Ue bloccano l’export di 250mila dosi di AstraZeneca in Australia (Di giovedì 4 marzo 2021) Il governo italiano ha deciso di stoppare l’esportazione dei Vaccini dal sito di Anagni, notificando la sua scelta a Bruxelles. La Commissione non ha avanzato obiezioni Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 4 marzo 2021) Il governo italiano ha deciso di stoppare l’esportazione deidal sito di Anagni, notificando la sua scelta a Bruxelles. La Commissione non ha avanzato obiezioni

