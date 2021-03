Vaccini in Campania, da oggi il via alle adesioni per Forze dell’Ordine e Università (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo il personale sanitario e gli anziani tocca alle Forze dell’Ordine e personale delle Università. Dunque, continua senza sosta la campagna di vaccinazione contro il Covid nonostante i numerosi i rallentamenti evidenziati anche dal presidente della regione. Se la Campania non finisce in zona rossa potrebbe significare per gli studenti universitari il ritorno in presenza. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo il personale sanitario e gli anziani toccae personale delle. Dunque, continua senza sosta la campagna di vaccinazione contro il Covid nonostante i numerosi i rntamenti evidenziati anche dal presidente della regione. Se lanon finisce in zona rossa potrebbe significare per gli studenti universitari il ritorno in presenza. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

