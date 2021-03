Vaccini: il russo Sputnik alla valutazione dell’Ema (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Ema, ente europeo del farmaco, ha avviato la valutazione del vaccino russo Sputnik. Nel comunicato, l'Ema specifica che a presentare domanda per l'Ue è stata la filiale tedesca del gruppo farmaceutico russo R-Pharm. La decisione di avviare la revisione in tempo reale, prosegue Ema, si basa sui risultati di studi di laboratorio e studi clinici sugli adulti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Ema, ente europeo del farmaco, ha avviato ladel vaccino. Nel comunicato, l'Ema specifica che a presentare domanda per l'Ue è stata la filiale tedesca del gruppo farmaceuticoR-Pharm. La decisione di avviare la revisione in tempo reale, prosegue Ema, si basa sui risultati di studi di laboratorio e studi clinici sugli adulti L'articolo proviene da Firenze Post.

