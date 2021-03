Vaccini, FT: Italia prima in Ue a bloccare export AstraZeneca (Di giovedì 4 marzo 2021) L'Italia è il primo Paese Ue a bloccare una spedizione del vaccino anti - Covid AstraZeneca che era destinata all'Australia. Lo rivela il Financial Times, citando fonti del governo secondo cui Roma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 marzo 2021) L'è il primo Paese Ue auna spedizione del vaccino anti - Covidche era destinata all'Australia. Lo rivela il Financial Times, citando fonti del governo secondo cui Roma ...

pfmajorino : Un verbale segreto dimostra che quando Fontana chiedeva di riaprire gli impianti sciistici sapeva di essere in cris… - La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova (Italia Viva) vs Stefano #Buffagni (M5S): 'Da parte del governo #Draghi c'è un cambi… - LegaSalvini : VACCINI, #SALVINI: 'SE AUSTRIA E DANIMARCA GUARDANO FUORI DA UE FANNO BENE' - Penelope19152 : RT @alebezza: Quando leggo che ci occorrono 4-6 mesi per produrre i vaccini in Italia, vuol dire che se fossimo partiti 6 mesi fa oggi avre… - AdornatoAntonio : RT @PaoloMaddalenaA: Una sentenza storica della Corte europea da ragione all'Italia, la Commissione europea fece un macroscopico errore a e… -