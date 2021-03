Vaccini, EMA: iniziata la valutazione sul vaccino russo Sputnik V (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – L’EMA, l’Agenzia Europea del Farmaco, ha annunciato di aver avviato la valutazione del vaccino anti Covid Sputnik V, sviluppato dal Centro nazionale russo di epidemiologia e microbiologia Gamaleya. L’Agenzia ha reso noto che la richiesta è arrivata dalla filiale tedesca della casa farmaceutica russa R-Pharm. La decisione di avviare i test, ha spiegato l’EMA in una nota, si basa sui risultati di studi di laboratorio e clinici sugli adulti che indicano che Sputnik V “innesca la produzione di anticorpi e cellule immunitarie che prendono di mira il coronavirus SARS-CoV-2 e possono aiutare a proteggere contro Covid-19”. L’Agenzia Europea del Farmaco ha precisato che si tratta di una fase di verifica e che non è stata ancora presentata la domanda di autorizzazione. Non ci sono quindi precise ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – L’EMA, l’Agenzia Europea del Farmaco, ha annunciato di aver avviato ladelanti CovidV, sviluppato dal Centro nazionaledi epidemiologia e microbiologia Gamaleya. L’Agenzia ha reso noto che la richiesta è arrivata dalla filiale tedesca della casa farmaceutica russa R-Pharm. La decisione di avviare i test, ha spiegato l’EMA in una nota, si basa sui risultati di studi di laboratorio e clinici sugli adulti che indicano cheV “innesca la produzione di anticorpi e cellule immunitarie che prendono di mira il coronavirus SARS-CoV-2 e possono aiutare a proteggere contro Covid-19”. L’Agenzia Europea del Farmaco ha precisato che si tratta di una fase di verifica e che non è stata ancora presentata la domanda di autorizzazione. Non ci sono quindi precise ...

