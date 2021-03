Vaccini, Crisanti attacca il nuovo commissario Figliuolo: “Apprendista in confronto a ingegnere Amazon” (Di giovedì 4 marzo 2021) Crisanti attacca il nuovo commissario Figliuolo: “Apprendista Andrea Crisanti, il microbiologo che ebbe un ruolo di primo piano nel contenimento della pandemia in Veneto lo scorso marzo, critica in maniera decisa il nuovo commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. “Due mesi fa avevo detto che il Governo” per la distribuzione dei Vaccini anti-Covid “doveva consultare quelli di Amazon. Non lo avevo detto a caso, Amazon è un gigante nella logistica. Con tutto il rispetto, il nostro generale del Genio, in confronto agli ingegneri di Amazon, è un Apprendista”, ha affermato Andrea Crisanti ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021)il: “Andrea, il microbiologo che ebbe un ruolo di primo piano nel contenimento della pandemia in Veneto lo scorso marzo, critica in maniera decisa ilall’emergenza Covid, Francesco Paolo. “Due mesi fa avevo detto che il Governo” per la distribuzione deianti-Covid “doveva consultare quelli di. Non lo avevo detto a caso,è un gigante nella logistica. Con tutto il rispetto, il nostro generale del Genio, inagli ingegneri di, è un”, ha affermato Andrea...

