Vaccini Covid, l’Italia blocca l’export verso l’Australia di 250mila dosi di AstraZeneca. Bruxelles ha dato via libera alla decisione (Di giovedì 4 marzo 2021) l’Italia ha bloccato l’invio di 250mila dosi del vaccino AstraZeneca–Oxford destinate all’Australia. Facendo ricorso alle nuove regole introdotte dalla Ue per impedire l’export di Vaccini anti Covid al di fuori dell’Unione. Roma, riferisce il Financial Times, ha deciso di impedire l’invio delle dosi in Australia ed ha notificato la decisione a Bruxelles alla fine della scorsa settimana. Quindi dopo il Consiglio Ue durante il quale il premier Mario Draghi ha insistito anche per l’imposizione di controlli più severi alle esportazioni di Vaccini, appunto. La Commissione non ha obiettato alla decisione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021)hato l’invio didel vaccino–Oxford destinate al. Facendo ricorso alle nuove regole introdotte dUe per impedirediantial di fuori dell’Unione. Roma, riferisce il Financial Times, ha deciso di impedire l’invio dellein Australia ed ha notificato lafine della scorsa settimana. Quindi dopo il Consiglio Ue durante il quale il premier Mario Draghi ha insistito anche per l’imposizione di controlli più severi alle esportazioni di, appunto. La Commissione non ha obiettato...

matteosalvinimi : Secondo incontro questa mattina del tavolo promosso dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti (Lega) al… - Agenzia_Ansa : Vaccini: da Ministero via libera a dose unica guariti Covid.Sia per casi sintomatici sia asintomatici #ANSA - fanpage : Un'impresa incredibile questa di Cuba, un paese povero che da 61 anni vive sotto embargo economico e commerciale da… - smaffulli : @sdallagata Seguo l'evoluzione del piano vaccini da dicembre: non c'è un piano operativo, solo indicazioni di massi… - uandarin : Allarme rosso per Draghi, il Cts sul covid: dubbio su vaccini inefficaci con la brasiliana - Il Tempo -