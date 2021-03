Vaccini Covid, il Governo apre alle somministrazioni nelle aziende. Gimbe: “2 milioni di dosi ancora nei frigoriferi delle regioni” (Di giovedì 4 marzo 2021) Incontro Governo-parti sociali. Il ministro Speranza ‘apre’ alla campagna di vaccinazione nelle aziende. ROMA – Campagna di vaccinazione nelle aziende appena il numero di dosi a disposizione sarà maggiore di quello attuale. Sarebbe stata questa la decisione presa nell’incontro tra il Governo e le parti sociali per fare il punto sui protocolli e sull’andamento della somministrazioni delle dosi. Come riportato dall’Ansa, il ministro Speranza ha confermato la possibilità di iniziare una campagna anche nelle aziende per arrivare il prima possibile all’immunità di gregge. La somministrazione potrebbe essere affidata a un medico. Incontro tra Giorgetti e Thierry ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) Incontro-parti sociali. Il ministro Speranza ‘’ alla campagna di vaccinazione. ROMA – Campagna di vaccinazioneappena il numero dia disposizione sarà maggiore di quello attuale. Sarebbe stata questa la decisione presa nell’incontro tra ile le parti sociali per fare il punto sui protocolli e sull’andamento della. Come riportato dall’Ansa, il ministro Speranza ha confermato la possibilità di iniziare una campagna ancheper arrivare il prima possibile all’immunità di gregge. La somministrazione potrebbe essere affidata a un medico. Incontro tra Giorgetti e Thierry ...

