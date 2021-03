Vaccini anti-Covid, l’Ema avvia la valutazione del russo Sputnik V. Mosca: «Pronti a fornire dosi per 50 milioni di europei» (Di giovedì 4 marzo 2021) L’agenzia europea per il farmaco ha dato il via alla valutazione del vaccino russo contro il Coronavirus Sputnik V, sviluppato dal centro nazionale russo di epidemiologia e microbiologia Gamaleya. A darne notizia è la stessa Ema sui suoi canali ufficiali. Secondo l’agenzia, gli ultimi studi indicano che il vaccino Sputnik V contro il Coronavirus innesca la produzione di anticorpi e cellule immunitarie che prendono di mira il virus Sars-CoV-2 e possono aiutare a proteggere contro il Covid. Intanto da Mosca arrivano le prime reazioni. «Dopo l’approvazione da parte dell’Ema saremo Pronti a fornire Vaccini per 50 milioni di europei a partire da giugno ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) L’agenzia europea per il farmaco ha dato il via alladel vaccinocontro il CoronavirusV, sviluppato dal centro nazionaledi epidemiologia e microbiologia Gamaleya. A darne notizia è la stessa Ema sui suoi canali ufficiali. Secondo l’agenzia, gli ultimi studi indicano che il vaccinoV contro il Coronavirus innesca la produzione dicorpi e cellule immunitarie che prendono di mira il virus Sars-CoV-2 e possono aiutare a proteggere contro il. Intanto daarrivano le prime reazioni. «Dopo l’approvazione da parte delsaremoper 50dia partire da giugno ...

