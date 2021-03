Vaccini anti Covid, in Campania da oggi via alle adesioni per personale universitario e forze dell’ordine (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Unità di crisi della Regione Campania fa sapere che da oggi parte la campagna di adesione alle vaccinazioni per il personale delle università e delle forze dell’ordine. “Grazie alla collaborazione con le Prefetture, i Comandi provinciali, le Polizie Municipali e gli atenei della Campania, è possibile da oggi iscriversi sulla piattaforma a https://adesionevaccinazioni.soresa.it, si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Unità di crisi della Regionefa sapere che daparte la campagna di adesionevaccinazioni per ildelle università e delle. “Grazie alla collaborazione con le Prefetture, i Comandi provinciali, le Polizie Municipali e gli atenei della, è possibile daiscriversi sulla piattaforma a https://adesionevaccinazioni.soresa.it, si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

