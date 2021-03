Vaccini, Andrea Crisanti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Ottimista sul cambio di passo perché il governo ci si gioca la faccia” (Di giovedì 4 marzo 2021) “Io sono Ottimista sul cambio di marcia del piano di vaccinazione se non altro perché questo governo si gioca la faccia su questo”. Così il microbiologo Andrea Crisanti, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove rispondendo a una domanda su uno studio che prevede che se il ritmo di vaccinazioni dovesse andare avanti così, il famoso 70 per cento della copertura della popolazione italiana arriverebbe alla fine del 2023. Se invece raddoppiassimo la velocità, comunque arriveremmo alla fine del 2021. “Immagino che sicuramente il governo farà un investimento sia in risorse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) “Io sonosuldi marcia del piano di vaccinazione se non altroquestosilasu questo”. Così il microbiologo, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi eScanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 surispondendo a una domanda su uno studio che prevede che se il ritmo di vaccinazioni dovesse andare avanti così, il famoso 70 per cento della copertura della popolazione italiana arriverebbe alla fine del 2023. Se invece raddoppiassimo la velocità, comunque arriveremmo alla fine del 2021. “Immagino che sicuramente ilfarà un investimento sia in risorse ...

GruppoFICamera : 'Dobbiamo chiedere alle aziende che producono i vaccini di sfruttare la licenza, utilizzando la grandissima capacit… - andrea_catalini : RT @symdona: Elodie facci il piano logistico dei vaccini - Anna302478978 : @Andrea__78XM @bisagnino Se fosse accaduto qualche anno fa avrebbero sospeso i vaccini per un doveroso approfondim… - peterkama : Il fatto che Figliuolo sia un Generale ha un grosso impatto mediatico e di comunicazione, ma vi assicuro che per di… - peterkama : 'Due mesi fa avevo detto che il Governo' per i vaccini 'doveva consultare quelli di Amazon.Non lo avevo detto a cas… -