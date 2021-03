Vaccini | Andrea Crisanti ad Accordi&Disaccordi Nove | “Ottimista sul cambio di passo | il governo si gioca la faccia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Io sonosuldi marcia del piano di vaccinazione se non altro perché questosilasu questo”. Così il microbiologo, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi eScanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 surispondendo a una domanda su uno studio che prevede che se il ritmo di vaccinazioni dovesse andare avanti così, il famoso 70 per cento della copertura della popolazione italiana arriverebbe alla fine del 2023. Se invece raddoppiassimo la velocità, comunque arriveremmo alla fine del 2021. “Immagino che sicuramente ilfarà un investimento sia in risorse che in ...