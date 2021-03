Vaccinazioni Covid, adesso Crisanti attacca Figliuolo: “Nella logistica è un dilettante rispetto al Ceo di Amazon” (Di giovedì 4 marzo 2021) Distribuzione vaccini anti-Covid in Italia. “Due mesi fa avevo detto che il Governo” per la distribuzione dei vaccini anti-Covid “doveva consultare quelli di Amazon. Non lo avevo detto a caso, Amazon è un gigante Nella logistica. Con tutto il rispetto, il nostro generale del Genio, in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista”. Sono parole pesanti e francamente discutibili quelle usate da Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all’università di Padova, per definire Francesco Paolo Figliuolo, il generale a capo della logistica dell’Esercito che il premier Draghi ha voluto come Commissario all’emergenza Covid al posto di Domenico Arcuri. Distribuzione vaccini ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Distribuzione vaccini anti-in Italia. “Due mesi fa avevo detto che il Governo” per la distribuzione dei vaccini anti-“doveva consultare quelli di. Non lo avevo detto a caso,è un gigante. Con tutto il, il nostro generale del Genio, in confronto agli ingegneri di, è un apprendista”. Sono parole pesanti e francamente discutibili quelle usate da Andrea, docente di Microbiologia all’università di Padova, per definire Francesco Paolo, il generale a capo delladell’Esercito che il premier Draghi ha voluto come Commissario all’emergenzaal posto di Domenico Arcuri. Distribuzione vaccini ...

