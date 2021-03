Vaccinate 1,5 milioni di persone: usato il 75% delle dosi distribuite alle Regioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Dall’inizio della campagna vaccinale dello scorso 27 dicembre, il numero delle persone che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid19 è salito a 4.909.923. Mentre sono 1.535.081 quelle Vaccinate, e che quindi hanno ricevuto anche il richiamo. La fascia d’età che ha avuto, a livello assoluto, più dosi è quella che va dai 50 ai 59 anni con 1.051.190 inoculazioni. Mentre tra le categorie prioritarie sono gli operatori sanitari e socio sanitari ad aver ricevuto il maggior numero di somministrazioni con 2.438.478, seguiti dal personale non sanitario e dagli ospiti delle Rsa. Complessivamente, a livello nazionale sono state consegnate 6.542.260 dosi. Di questo, ne è stato somministrato il 75%. Tra le Regioni, è invece l’Abruzzo, con il 74,7%, ad aver ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021) Dall’inizio della campagna vaccinale dello scorso 27 dicembre, il numeroche hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid19 è salito a 4.909.923. Mentre sono 1.535.081 quelle, e che quindi hanno ricevuto anche il richiamo. La fascia d’età che ha avuto, a livello assoluto, piùè quella che va dai 50 ai 59 anni con 1.051.190 inoculazioni. Mentre tra le categorie prioritarie sono gli operatori sanitari e socio sanitari ad aver ricevuto il maggior numero di somministrazioni con 2.438.478, seguiti dal personale non sanitario e dagli ospitiRsa. Complessivamente, a livello nazionale sono state consegnate 6.542.260. Di questo, ne è stato somministrato il 75%. Tra le, è invece l’Abruzzo, con il 74,7%, ad aver ...

