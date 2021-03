USA | richieste sussidi disoccupazione rimangono elevate

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Aumentano, anche se leggermente meno delle attese, ledio allanegli USA. Nella settimana al 26 febbraio, i “claims” sono risultati pari a 745.000 unità, in flessione di 9 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 736.000 (730.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano perin aumento fino a 750 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 790.750 unità in aumento di 16.750 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (807.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, ...