USA | crescono oltre attese gli ordinativi industriali a gennaio

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) –gli ordini all’industria americana. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese digli ordini hanno evidenziato un aumento del 2,6% più del previsto (+2,1%) ed in accelerazione rispetto al +1,6% registrato nel mese precedente (dato rivisto da +1,1%). Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti dell’1,7% dal +1,9% di dicembre (rivisto da +1,4%) mentre al netto del settore difesa ha segnato variazione positiva del 2,3% come il mese precedente.

magicaGrmente22 : A tutto c'è un perché. Anche al 'chi'. 'Crescono le spese militari gli USA inviano altri 125 milioni di aiuti mili… - Exportiamo : #export #Garofalo - Tra i Paesi con le migliori performance ci sono gli #USA ma anche #Spagna, #Francia e #Germania… - Digital_Day : Crescono i GB, cresce il prezzo. Chi li usa davvero 100 GB? - SonSempreIoEh : @Ulisse0672 @LucaPanofsky una dinamica simile l'abbiamo vista negli usa con l'elezione di donaldino, e nel resto d'… - annaros70527446 : @Viminale CASSAZIONE APPROVA GLI SCUDI UMANI SUI BARCONI: “VIETATO ESPELLERE I CLANDESTINI CON FIGLI” FEBBRAIO 28,… -

Ultime Notizie dalla rete : USA crescono

Il Messaggero

gli ordini all'industria americana. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census , nel mese di gennaio gli ordini hanno evidenziato un aumento del 2,6% più del previsto (+2,1%) ......conversazioni online ma Covid preoccupa di più 4 Marzo 2021le conversazioni ... Read More Flash Mafia, boss di Cosa nostra Freddy Gallina estradato dagli4 Marzo 2021 Estradato ...Crescono gli ordini all'industria americana. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di gennaio gli ordini ...Brembo vede la ripresa e lo dimostra il fatturato del quarto trimestre 2020 pari a 648,7 milioni di euro, in crescita del 4,5%, un utile netto +17,5% a ...