UPS | un progetto per un' equa distribuzione globale dei vaccini anticovid

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – UPS, la UPS Foundation e UPS Healthcare si stanno attivando per supportare un programma di consegne equo e una supply chainsostenibile per ianti COVID-19. UPS, in collaborazione con COVAX, Gavi – the Vaccine Alliance e CARE, promuoverà inizialmente la consegna di 20 milioni di dosi in paesi che non hanno avuto accesso a un quantitativo sufficiente di, con particolare attenzione a gruppi prioritari quali ad esempio gli operatori sanitari. “Riteniamo di avere la capacità, e la responsabilità, di promuovere e accelerare una consegnadianti COVID-19 a livello” ha dichiarato Scott Price, Presidente di UPS International. “UPS continua a organizzare e ispirare iniziative nell'ambito di una rete di partner pubblico-privati che ...