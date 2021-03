Unito | agraria e filosofia tra le facoltà migliori al mondo

(Di giovedì 4 marzo 2021) I corsi di laurea didell’Università di Torino sono tra ial. Lo certifica la prestigiosa agenzia Quacquarelli Symondsche ha pubblicato i Qs Subject Ranking per il 2021, le nuove classifiche specifiche per ogni disciplina delleuniversità del. Sono state valutate 1453 università in 51 ambiti disciplinari. L’Università torinese è presente in tutte le 5 broad subject areas, le macro aree che comprendono gli ambiti disciplinari specifici (Scienze umanistiche, Tecnologia e ingegneria, Scienze della vita e medicina, Scienze della natura e Scienze sociali ed economiche).entra per la prima volta nella classifica della disciplina Philosophy e si colloca tra le prime 150 università al(nella fascia ...

... 101 - 150° posto per Agraria e Filosofia e 151 - 200° posto per Lingue moderne, Farmacia e Medicina. Unito si colloca inoltre nella fascia 201 - 250° per Fisica, Diritto e Sociologia; al 251 - 300° ... Le classifiche internazionali premiano Università di Torino e Politecnico. In particolare è l'ateneo di corso Duca degli Abruzzi a far registrare le performance migliori. Nell'ambito «Engineering and ... L'Ateneo fiorentino bandisce due borse di studio per l'iscrizione alle lauree magistrali in lingua inglese. L'anno scorso erano arrivati Hermon, che studia scienze, e Jules iscritto ad agraria ...