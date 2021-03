Unità crisi Campania: “Inevitabile la zona rossa” (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Unità di crisi della Regione Campania ha deciso di impegnare “in un’azione straordinaria il Tigem e l’Asl Napoli1 per rendere quanto più puntuale e capillare l’individuazione delle varianti. È un lavoro indispensabile a fronte di una crescita del contagio che rende ormai Inevitabile la ‘zona rossa’ in Campania”. Si è data inoltre “l’obiettivo di completare nel giro di una settimana la vaccinazione di tutto il personale scolastico”. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 4 marzo 2021) L’didella Regioneha deciso di impegnare “in un’azione straordinaria il Tigem e l’Asl Napoli1 per rendere quanto più puntuale e capillare l’individuazione delle varianti. È un lavoro indispensabile a fronte di una crescita del contagio che rende ormaila ‘’ in”. Si è data inoltre “l’obiettivo di completare nel giro di una settimana la vaccinazione di tutto il personale scolastico”. Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Unità crisi Unità di crisi Campania: personale scolastico vaccinato in 7 giorni L'obiettivo della Regione Campania è "completare nel giro di una settimana la vaccinazione di tutto il personale scolastico". A sottolinearlo l'Unità di crisi della Regione in una nota nella quale si sottolinea l'impennata dei contagi dovuta soprattutto alle varianti.

Campania, tamponi di massa dove ci sono più positivi. Unità di crisi: 'Incremento dovuto alla varianti' A renderlo noto l'Unità di crisi della Regione Campania, spiegando che il 'fortissimo incremento di positivi' che si è registrato in Campania nelle ultime settimane è 'connesso alle varianti , ...

L'obiettivo della Regione Campania è "completare nel giro di una settimana la vaccinazione di tutto il personale scolastico". A sottolinearlo l'Unità di crisi della Regione in una nota nella quale si sottolinea l'impennata dei contagi dovuta soprattutto alle varianti. A renderlo noto l'Unità di crisi della Regione Campania, spiegando che il 'fortissimo incremento di positivi' che si è registrato in Campania nelle ultime settimane è 'connesso alle varianti'.