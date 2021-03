Una Vita anticipazioni | FELIPE investito da una macchina Chi è stato?

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 4 marzo 2021) Pericolo in vista perAlvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane di Una. L’avvocato verrà infattida un’automobile proprio mentre si starà per recare in tribunale a testimoniare contro Cesar Andrade (Alvaro Baguena), il trafficante di donne accusato del rapimento di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Quello che sembrerà un incidente nasconderà però qualcosa di ben più grosso. Scopriamo insieme che cosa… Una, trame: Ursula e l’accordo con Andrade Se avete seguito i nostri posti precedenti dedicati alle, sapete che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) vorrà scoprire quale sia il legame che lega la sua “signora” Genoveva Salmeron (Clara Garrido) a Santiago Becerra (Aleix Melé), il marito di Marcia ed ex capomastro di Andrade. La stessa Ursula si ...