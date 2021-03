Una Festa della Donna tra letture online e la musica de Le Croque Madame (Di giovedì 4 marzo 2021) La visione del concerto è gratuita, per seguirlo basterà collegarsi al sito del Comune di Massa Lombarda (www.comune.massalombarda.ra.it) e cliccare sul link indicato. Le Croque Madame sono un trio ... Leggi su ravennatoday (Di giovedì 4 marzo 2021) La visione del concerto è gratuita, per seguirlo basterà collegarsi al sito del Comune di Massa Lombarda (www.comune.massalombarda.ra.it) e cliccare sul link indicato. Lesono un trio ...

DiodatoMusic : Quel giorno in cui ho sentito la mia voce viaggiare in quel luogo magico, una parte di me è rimasta lì sospesa ad a… - SanremoRai : “A che serve una rosa quando è piena di spine Torno a casa e fa festa solamente il mio cane” @ARISA_OFFICIAL -… - FrancescoLollo1 : Sembra che il luogo più idoneo per organizzare una 'festa' non siano bar, ristoranti o locali in regola con le norm… - ToniaPeluso : Il video dello Stato Sociale: AMO TUTTO. Quando Bebo toglie la maschera ho letteralmente urlato. E voglio fare una… - Robbbabbbona : RT @robertam67: Se volete fare una festa affittate un mezzo pubblico. Lí tutto é lecito #assembramenti -