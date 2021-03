Un super esperto di antiterrorismo alla guida della Polizia Palazzo Chigi nomina Lamberto Giannini Prenderà il posto di Gabrielli

(Di giovedì 4 marzo 2021)è statoto dal Consiglio dei ministri nuovo Capodi Stato, dopo le dimissioni e laa sottosegretario con delega all’intelligence di Franco, 57 anni, è considerato in Italia uno dei massimi esperti di. E’ indal 1989, dopo una laurea in Giurisprudenza e per venticinque anni è in prima linea nel contrasto all’eversione e al terrorismo interno e internazionale. Tra le più importanti indagini che ha condotto, si annoverano gli arresti dei terroristi delle nuove Brigate Rosse responsabili degli omicidi di Massimo D’Antona e Marco Biagi, ma anche l’arresto, nel 2005, a Roma, di Osman Hussain, uno dei foreign fighters che aveva tentato di ...

Corriere : Il super esperto di antiterrorismo Lamberto Giannini nominato nuovo capo della polizia - mbmarino : @Agricolturabio1 Super esperto di terrorismo. - elena67ITA : RT @Corriere: Il super esperto di antiterrorismo Lamberto Giannini nominato nuovo capo della polizia - Dadinoshibari : RT @Corriere: Il super esperto di antiterrorismo Lamberto Giannini nominato nuovo capo della polizia - carradori64 : @Corriere Così per curiosità Che differenza c'è fra un esperto ed un super esperto? -

Ultime Notizie dalla rete : super esperto

LA NOTIZIA

... secondo l'Adn resta comunque Giannini ilfavorito alla successione,di antiterritorismo e responsabile degli arresti per gli attentati D'Antona e Biagi nei primi anni Duemila. Nel 2005 ...Leggeri, dal design compatto esmart, i proiettori portatili di LG entrano comodamente in borsa e sono perfetti per ...11:58+00:00 da Francesco Marino Francesco Marino Giornalistadi ...«Negli ultimi settant'anni l'ambiente non era mai stato così bene come nel lockdown, quando ossia l'uomo stava malissimo. I pesci sono ricomparsi nei canali a Venezia e i delfini nel porto di Cagliari ...Achille Lauro, super ospite di Sanremo, ne è un cultore. Da tempo. Lui è solito allenarsi con la boxe e le foto che posta sul suo Instagram lo confermano. Perché sferrare calci, pugni, ginocchiate non ...