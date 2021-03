“Un altro positivo al Covid” Sanremo 2021 | a poco dalla terza serata del festival la notizia che gela Amadeus

rtl1025 : ?? 'Collaboratore di #Irama è positivo al molecolare, così come lo è un altro collaboratore. Tutti i contatti strett… - romeoagresti : #Juventus: #Paratici ai microfoni di @DAZN_IT: “#Dybala è stato visitato anche da un altro specialista a Innsbruck… - ottochannel : Covid, positivo un altro sindaco del salernitano - infoitinterno : Sanremo, altro positivo: il rischio panico e l’analisi di Amadeus degli ascolti - cicheresta1 : @Gengiskan73 @NastassiaFi Mia sorella lo ha prenotato senza dirmelo a nostra madre ottantaseienne che il Covid, in… -

Ultime Notizie dalla rete : altro positivo

GonfiaLaRete

Siamo sempre in crescendo e questo è molto'. Guardando in generale la prestazione ha ... Bulega ha raccontato: ' Purtroppo per un motivo o per l', sono sceso pochissimo in pista in questo ......5 punti di share, 5 punti nel caso in cui gioca la Juventus, che persarà in campo sabato ... "Questi dati comunque mi hanno sorpreso in. 10 milioni di spettatori davanti alla tv in questo ...Il report di giovedì 4 marzo fornito dalla Regione. In aumento i ricoveri in ospedale e, in particolare, nelle Terapia intensive (+26). Il tasso di positività al 9,6% ...BIENTINA. Dita incrociate sino al fine settimana. I contagi continuano a salire e Bientina mercoledì 3 marzo con 7 nuovi casi era il comune in cui si sono registrati i maggiori contagi tra quelli dell ...