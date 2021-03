Ultimi Sondaggi politici elettorali oggi 4 marzo: M5S con Conte leader vola, male il PD (Di giovedì 4 marzo 2021) I Cinque Stelle vogliono attuare una sorta di “rifondazione” con l’aiuto di Giuseppe Conte. Si tratta di una scelta inevitabile. Per non scomparire del tutto dallo scenario politico del nostro paese, i grillini devono decidere come collocarsi in futuro. Occorre, come si direbbe in linguaggio manageriale, un nuovo posizionamento strategico. Per attuarlo, sono necessarie (almeno) due componenti: un nuovo leader e dei nuovi Contenuti, entrambi in grado di attirare (o mantenere) consensi. Da questo punto di vista, l’opzione per Conte costituisce un’ottima scelta. L’ex Presidente del Consiglio gode tuttora di una vasta popolarità, seconda solo a quella di Draghi, e accumulata nel periodo del suo Governo con una strategia di comunicazione molto criticata da alcuni osservatori ma molto apprezzata dagli elettori. Vediamo i ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 4 marzo 2021) I Cinque Stelle vogliono attuare una sorta di “rifondazione” con l’aiuto di Giuseppe. Si tratta di una scelta inevitabile. Per non scomparire del tutto dallo scenario politico del nostro paese, i grillini devono decidere come collocarsi in futuro. Occorre, come si direbbe in linguaggio manageriale, un nuovo posizionamento strategico. Per attuarlo, sono necessarie (almeno) due componenti: un nuovoe dei nuovinuti, entrambi in grado di attirare (o mantenere) consensi. Da questo punto di vista, l’opzione percostituisce un’ottima scelta. L’ex Presidente del Consiglio gode tuttora di una vasta popolarità, seconda solo a quella di Draghi, e accumulata nel periodo del suo Governo con una strategia di comunicazione molto criticata da alcuni osservatori ma molto apprezzata dagli elettori. Vediamo i ...

