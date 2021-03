Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata – VIDEO

(Di venerdì 5 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.30 – Inter, parla Conte – L’allenatore nerazzurro ha commentato la vittoria ottenuta contro il Parma. Lo Scudetto è sempre più vicino. Le sue parole Ore 23.00 – Parma, parla D’Aversa – Il tecnico gialloblù si è detto rammaricato per il risultato e preoccupato per la situazione di classificapropria squadra. Le sue dichiarazioni Ore 21.30 – Bentancur positivo al Coronavirus – Il centrocampistaJuventus ha contratto il Covid-19. Il comunicato del club sulle sue condizioni Ore 19.30 – Napoli, Osimhen scalpita – Victor Osimhen, come riporta Sky Sport, si è sottoposto oggi ad una risonanza magnetica che ha dato esito ...

fanpage : Il Texas torna alla normalità. Addio alle mascherine e riaperte tutte le attività. - Corriere : Germania, lockdown «light» fino al 28 marzo. Rasi: «In Italia situazione brutta, picco ... - fanpage : La didattica a distanza è il futuro della scuola, forse, anche dopo la fine della pandemia di Covid-19.

Sorprende tutti Fiorello durante la terza puntata del festival di Sanremo 2021 radendosi i baffi durante la diretta in mondo visione. La ragione del plateale gesto? La somiglianza attribuitogli dall'...Antonella Ferrari a Sanremo: l'attrice con la sclerosi multipla racconta la sua storia sul palco dell'Ariston . L'attrice e scrittrice che ha fortemente voluto essere al Festival entra in scena e ...Sorprende tutti Fiorello durante la terza puntata del festival di Sanremo 2021 radendosi i baffi durante la diretta in mondo visione. La ragione del plateale gesto? La ...Napoli, 4 marzo 2021 – Non è di certo passato inosservato agli occhi indiscreti delle tante telecamere presenti lo sfogo di Lorenzo Insigne dopo il gol del 3-3 siglato in extremis e su rigore da Caput ...