UFFICIALE Roma, rinnova Ibanez: contratto fino al 2025 per il difensore (Di giovedì 4 marzo 2021) Roger Ibaneze rinnova il suo contratto con la Roma: il difensore brasiliano sarà un calciatore giallorosso almeno fino al 2025 IN AGGIORNAMENTO ?? Roger Ibanez rinnova fino al 2025! ?? Daje @Ibanez41oficial ?#ASRoma pic.twitter.com/znZTdfHXqr — AS Roma (@OfficialASRoma) March 4, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Rogeril suocon la: ilbrasiliano sarà un calciatore giallorosso almenoalIN AGGIORNAMENTO ?? Rogeral! ?? Daje @41oficial ?#ASpic.twitter.com/znZTdfHXqr — AS(@OfficialAS) March 4, 2021 Leggi su Calcionews24.com

siamo_la_Roma : ?? La notizia era nell'aria ?? Ora è ufficiale ???? #Ibanez rinnova fino al 2025 #ASRoma - dinoforitaly : RT @sirvius022: Zingaretti si dimette da segretario del PD. A breve l'annuncio della sua candidatura ufficiale a sindaco di Roma - sirvius022 : Zingaretti si dimette da segretario del PD. A breve l'annuncio della sua candidatura ufficiale a sindaco di Roma - fiorenzamarcel1 : RT @SuMarche: ALFABETO FASCISTA - L come LEGIONARI Ovvero l'ossessione dell'estrema destra per il motto 'USQUE AD FINEM' dall'antica Roma a… - Varco001 : RT @SuMarche: ALFABETO FASCISTA - L come LEGIONARI Ovvero l'ossessione dell'estrema destra per il motto 'USQUE AD FINEM' dall'antica Roma a… -