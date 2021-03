Ue | von der Leyen | “Le donne al centro della nostra politica | entro fine anno nuova legislazione per combattere la violenza”

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Dobbiamo mettere lealdi tutte le nostre politiche.ladell’proporremo unaperlacontro le. Ciò è diventato ancora più urgente a causa delle chiusure”. Sono le parolepresidenteCommissione europea, Ursula von der, in occasione dell’iniziativa al Parlamento europeo per la giornata internazionaledonna. “In secondo luogo, ledevono essere alripresa. Terzo, oggi presentiamo il nostro nuovo piano d’azione per attuare il pilastro europeo dei diritti ...

La mossa, motivata dalla "penuria di dosi" di vaccino nell'Unione europrea, è stata approvata dalla Commissione, guidata dalla tedesca UrsulaLeyen, con la quale ieri Draghi aveva avuto una ...Quando UrsulaLeyen ha disposto il blocco dell'export pensava più ad una misura di pressione sulle aziende, per non inciampare in un nuovo caso Astrazeneca. 'Questo non è un bando delle ...Ciò è diventato ancora più urgente a causa delle chiusure”. Sono le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione dell’iniziativa al Parlamento europeo per la ...(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAR - "Accolgo con piacere le parole della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, pronunciate oggi al Parlamento europeo in vista della Giornata internazion ...