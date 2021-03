Udinese | lo strano caso di Becao | 2 gol in Serie A tutti al Milan

(Di giovedì 4 marzo 2021) Rodrigoha realizzato due reti inA, entrambe a Gianluigi Donnarumma contro il. C’è un precedente Con quello realizzato ieri sera a San Siro, Rodrigoha realizzato due reti inA, entrambe a Gianluigi Donnarumma contro il. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Come segnato da Giuseppe Pastore, il brasiliano è il secondo giocatore ad avere segnato solo 2 gol inA mae due alcome Rodrigo: si tratta Enzo Rosignoli, con il Genoa nel 1947-48. Leggi su Calcionews24.com

Rodrigo Becao ha realizzato due reti in Serie A, entrambe a Gianluigi Donnarumma contro il Milan. C'è un ......del Milan non era all'Ariston perche' a San Siro per seguire la squadra impegnata contro l', ... Laura Pausini, Amadeus - Sanremo 2021 (Lapresse) 'che una canzone cantata da un'italiana ...Rodrigo Becao ha realizzato due reti in Serie A, entrambe a Gianluigi Donnarumma contro il Milan. C'è un precedente ...Nel post-partita di Milan-Udinese 1-1, Stefano Pioli ha dedicato un pensiero a Davide Astori a 3 anni dalla sua morte ...