Tutti gli outfit di Elodie nella seconda serata del Festival di Sanremo (Di giovedì 4 marzo 2021) Per la seconda serata del Festival di Sanremo Amadeus ha scelto come sua co-conduttrice la cantante Elodie: scopriamo Tutti i suoi outfit. Per la seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo Amadeus ha scelto di avere come co-conduttrice la splendida cantante Elodie. Già l’avevamo vista calcare il palco dell’Ariston lo scorso anno, ma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 4 marzo 2021) Per ladeldiAmadeus ha scelto come sua co-conduttrice la cantante: scopriamoi suoi. Per ladella 71esima edizione deldiAmadeus ha scelto di avere come co-conduttrice la splendida cantante. Già l’avevamo vista calcare il palco dell’Ariston lo scorso anno, ma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stanzaselvaggia : Matilda De Angelis è molto più brava di tutti gli uomini visti fino ad ora sul palco, conduttore compreso. #Sanremo2021 - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Speranza dovrebbe dimettersi. Ma almeno tiri fuori tutti i contratti e gli acquisti dell… - thetrueshade : Stasera si tifa per Ermal, compagno di SCENA UNITA e nazionale cantanti. Per Bugo, fratello gobbo. E ultimo ma non… - AlanPanassiti : @poliziadistato @Viminale Terribile. Purtroppo questo veleno si porta via non solo gli anziani. Un monito per tutti - bunko_el : RT @mrtotalitarismo: La Cina obbliga tutti gli stranieri al tampone anale #VirologiInLockdown -