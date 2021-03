Tutte le regole per la zona arancione rafforzata: i divieti e quello che si può fare (Di giovedì 4 marzo 2021) Esattamente come la zona arancione ma con una serie di divieti in più. Dopo la firma del governatore Attilio Fontana, la regione Lombardia è entrata in zona arancione rafforzata, o arancione scuro. Questa colorazione ha fatto il suo esordio solo di recente, insieme alla zona bianca (per adesso conquistata solo dalla Sardegna). La zona arancione rafforzata è una misura che si applica per rendere più stringenti le zone arancioni, soprattutto nei territori in cui la circolazione delle varianti Covid è più alta. È un passo indietro alla zona rossa, e quindi un passo indietro dal lockdown totale. Al momento la Lombardia è la prima regione a introdurre per l’intero territorio questa misura ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Esattamente come lama con una serie diin più. Dopo la firma del governatore Attilio Fontana, la regione Lombardia è entrata in, oscuro. Questa colorazione ha fatto il suo esordio solo di recente, insieme allabianca (per adesso conquistata solo dalla Sardegna). Laè una misura che si applica per rendere più stringenti le zone arancioni, soprattutto nei territori in cui la circolazione delle varianti Covid è più alta. È un passo indietro allarossa, e quindi un passo indietro dal lockdown totale. Al momento la Lombardia è la prima regione a introdurre per l’intero territorio questa misura ...

