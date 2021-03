Turismo delle radici, dall’Irpinia si tenta il rilancio: partnership tra Marknet e Università della Calabria (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna partnership con l’Università della Calabria per finanziare due Master di I livello in «Progettazione e gestione dei viaggi delle radici», il primo del genere in Italia È il risultato raggiunto da Marknetslr, start up irpina, , fondata dall’avellinese Vincenzo Castaldo con l’obiettivo di creare valore condiviso e sostenibile per il territorio attraverso connessioni professionali e istituzionali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni. Un’iniziativa, quindi, che nasce in Irpinia per guardare fuori dall’Irpinia, con un occhio attento ai territori, in particolare alle aree interne. L’accordo tra Marknet e Università della Calabria darà quindi l’opportunità a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUnacon l’per finanziare due Master di I livello in «Progettazione e gestione dei viaggi», il primo del genere in Italia È il risultato raggiunto daslr, start up irpina, , fondata dall’avellinese Vincenzo Castaldo con l’obiettivo di creare valore condiviso e sostenibile per il territorio attraverso connessioni professionali e istituzionali, Imprese e Pubbliche Amministrazioni. Un’iniziativa, quindi, che nasce in Irpinia per guardare fuori, con un occhio attento ai territori, in particolare alle aree interne. L’accordo tradarà quindi l’opportunità a ...

