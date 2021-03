Tuffi | Campionati italiani indoor 2021 | confronto Pellacani-Bertocchi | assente Giovanni Tocci

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 marzo 2021) Spetterà ancora una volta all’impianto “Bruno Bianchi” di Trieste essere teatro deiin Italia. Dopo la Coppa Tokyo, sarà la volta dei(5-7 marzo). La manifestazione, originariamente prevista a Torino, ha cambiato sede per consentire il rispetto delle normative anti-Covid e sarà a porte chiuse. Tenuto conto delle difficoltà a livello nazionale nella preparazione, la Federazione ha deciso che questa rassegna non sarà valida come selezione in vista degli eventi internazionali in calendario, ovvero Europei e FINA Diving World Cup, ma sarà importante per capire la condizione dei tuffatori non avendo avuto modo di gareggiare con grande consuetudine, volendo usare un eufemismo. Risponderanno presente gli atleti di spicco della Nazionale. Chiara...