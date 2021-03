Trento-Berlin Recycling oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League volley (Di giovedì 4 marzo 2021) Trento andrà a caccia delle semifinale di Champions League di volley sfidando nel match di ritorno i tedeschi del Berlin Recycling volleys. I dolomitici nella gara d’andata si sono imposti 3-1 e quindi per raggiungere l’obiettivo dovranno vincere due set nella partita di oggi in programma alle ore 19.00. Trento sta vivendo un periodo molto positivo, viste le quattro vittorie consecutive in Champions League. Angelo Lorenzetti affiderà le chiavi della regia al palleggiatore Simone Gianelli . L’opposto sarà Nimin Abdel-Aziz, i centrali Srecko Lisinac e Marko Podrascanin, le bande Ricardo Lucarelli e uno tra Alessandro Michieletto o Dick Kooy e il libero Rossini. Per quanto concerne ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021)andrà a caccia delle semifinale didisfidando nel match di ritorno i tedeschi dels. I dolomitici nella gara d’andata si sono imposti 3-1 e quindi per raggiungere l’obiettivo dovranno vincere due set nella partita diinalle ore 19.00.sta vivendo un periodo molto positivo, viste le quattro vittorie consecutive in. Angelo Lorenzetti affiderà le chiavi della regia al palleggiatore Simone Gianelli . L’opposto sarà Nimin Abdel-Aziz, i centrali Srecko Lisinac e Marko Podrascanin, le bande Ricardo Lucarelli e uno tra Alessandro Michieletto o Dick Kooy e il libero Rossini. Per quanto concerne ...

