Trenta anni fa la migrazione albanese: domani seduta straordinaria del consiglio regionale della Puglia Saranno presenti Edi Rama e Luigi Di Maio

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il 7 marzo del 1991 la città di Brindisi si risvegliò con decine di navi, con a bordo 27mila albanesi, provenienti dall'altra sponda dell'Adriatico. E poi lo sbarco a Bari della nave Vlora, l'8 agosto del 1991, con l'arrivo di 20mila albanesi. Avvenimenti che hanno segnato profondamente i rapporti tra il popolo pugliese e il popolo albanese. La Regione Puglia nel trentennale dell'emigrazione albanese, venerdì 5 marzo ricorderà questi eventi con una seduta straordinaria del consiglio regionale alla quale parteciperanno il Primo Ministro dell'Albania Edi Rama ed il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio

