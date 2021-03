Treno Valle Caudina | da lunedì servizio solo su autobus | gli orari

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva la nota da parte dell’Eav (Ente Autonomo Volturno) sulle nuove disposizioni per i viaggiatori che utilizzano la tratta Benevento-Napoli via Cancello. Premesso che l’azienda ha avviato un piano di investimenti finalizzati – si legge nella nota – all’ammodernamento dell’infrastruttura della linea in oggetto, ivi compreso un sistema più avanzato delle tecnologie di segnalamento, atto a potenziare le prestazioni della rete; al fine di accelerare le attività di realizzazione degli interventi previsti, che in estrema sintesi consistono in: – attrezzaggio con SCMT ed ACCM. – risanamento dell’armamento ferroviario. – manutenzione straordinaria TE. – restyling delle stazioni di Cervinara e S.Martino; – rinnovo del piano di armamento e TE della stazione di Benevento Appia. Visto il verbale di riunione ...