Trema la terra nel Sannio, scossa di terremoto nel cuore della notte (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Cusano Mutri (Bn) – La terra Trema ancora. Una scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata alle 3:54 a a Cusano Mutri, in provincia di Benevento, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.34, 14.5 ad una profondità di 10 km. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Cusano Mutri (Bn) – Laancora. Unadi magnitudo 2.0 è stata registrata alle 3:54 a a Cusano Mutri, in provincia di Benevento, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.34, 14.5 ad una profondità di 10 km. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ennecl : @maaxxx95 ieri ho......... capito che........... * la terra trema * è da oggi che comincio senza te * tsunami * - OpreaAdriana11 : RT @AlbanoCarrisi: LA TERRA TREMA E IO NON STO CANTANDO - Gionath10857107 : @FedeTrittoItaly @CristofaloNoemi @godislo28843934 @DiSantita @MattiaCristofa2 @silvia_rovatti @NickFigliodiDio… - infoitinterno : Trema la terra in Grecia, forte scossa di terremoto: magnitudo e situazione - infoitinterno : Trema la terra in Grecia, epicentro a nord di Atene -