Travaglio Accordi&Disaccordi (Nove): “Chi protestava per il mancato arrivo dei ristori è scomparso dalle tv, non ce li fanno più vedere” (Di giovedì 4 marzo 2021) “Tutti quei ristoratori, gestori di impianti di sci che, giustamente, protestavano perché non arrivavano i ristori un mese e mezzo fa sono spariti dalle televisioni“. Così Marco Travaglio, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito del rinvio del cosiddetto decreto Sostegno. “Faccio notare che dal 21 gennaio, ultimo atto del governo Conte, il Parlamento ha approvato uno scostamento di bilancio di 32 miliardi, cioè ha messo a disposizione del nuovo governo 32 miliardi per i ristori. Dal 21 gennaio, è passato quasi un mese e mezzo – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – I ristori continuano a non arrivare perché pare che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) “Tutti quei ristoratori, gestori di impianti di sci che, giustamente,no perché non arrivavano iun mese e mezzo fa sono sparititelevisioni“. Così Marco, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 sua proposito del rinvio del cosiddetto decreto Sostegno. “Faccio notare che dal 21 gennaio, ultimo atto del governo Conte, il Parlamento ha approvato uno scostamento di bilancio di 32 miliardi, cioè ha messo a disposizione del nuovo governo 32 miliardi per i. Dal 21 gennaio, è passato quasi un mese e mezzo – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – Icontinuano a non arrivare perché pare che ...

