Traffico Roma del 04-03-2021 ore 16 | 30

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane su Dio del Foro Italico rallentamenti tra Corso Francia e la Salaria in direzione San Giovanni code per incidente sulla Trionfale in prossimità di largo Cervinia sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti dalla Nomentana alla Prenestina in esterna code a tratti dellaFiumicino la via del mare dalla Colombo allanina code lavori sulla viadotto della Magliana da via Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l’Eur proseguono di sera lavori per il prolungamento della metro C da San Giovanni a Colosseo ultime corse treni alle 20:30 da Pantano alle 21 da San ...