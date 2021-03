Torino, otto madri denunciano il custode della materna: “Abusi sui nostri figli”. Pm chiedono di archiviare, no del gip: “Racconti genuini” (Di giovedì 4 marzo 2021) “Ricordati che la pecora, la mucca, il cavallo hanno la coda…ma poi, quando il cavallo si arrabbia…”. Lo sussurrava, nell’orecchio di uno dei bimbi, il custode della scuola materna, per poi, rivolgersi alla madre del piccolo e mimare il gesto del taglio della gola. Quella minaccia, proferita dal bidello nel cortile dell’asilo, ha spinto quella mamma – la prima di otto – a denunciare una serie di molestie e violenze alla polizia, facendo nascere un’indagine che ha scoperchiato un mondo di orrori e di forme (più o meno velate) di discriminazioni. In questa storia l’indagato principale è un bidello (andato da poco in pensione), accusato di violenza sessuale su minori. Nella vicenda, che emerge adesso dopo 22 mesi di indagini, gli inquirenti mettono a confronto due gruppi di madri: “le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) “Ricordati che la pecora, la mucca, il cavallo hanno la coda…ma poi, quando il cavallo si arrabbia…”. Lo sussurrava, nell’orecchio di uno dei bimbi, ilscuola, per poi, rivolgersi alla madre del piccolo e mimare il gesto del tagliogola. Quella minaccia, proferita dal bidello nel cortile dell’asilo, ha spinto quella mamma – la prima di– a denunciare una serie di molestie e violenze alla polizia, facendo nascere un’indagine che ha scoperchiato un mondo di orrori e di forme (più o meno velate) di discriminazioni. In questa storia l’indagato principale è un bidello (andato da poco in pensione), accusato di violenza sessuale su minori. Nella vicenda, che emerge adesso dopo 22 mesi di indagini, gli inquirenti mettono a confronto due gruppi di: “le ...

