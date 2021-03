Tommaso Zorzi all’Isola dei Famosi ha detto ‘no’ | perché | l’indiscrezione

carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - MediasetPlay : Ci ha regalato gioie, emozioni e momenti iconici: sabato a #Verissimo il vincitore di #GFVIP... Tommaso Zorzi ??? - pomeriggio5 : Ieri Tommaso Zorzi ha vinto il #GFVIP ???? Ne parliamo a #Pomeriggio5 - tommyzorzifan : VOGLIAMO LA STORIA CON CROCC @tommaso_zorzi @AndreaZelletta #tzvip - fearlessxgiu : @tommaso_zorzi TOMMY TI AMIAMO grazie,grazie mille -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

L'influencer non ha accettato la proposta della Mediaset, che sarebbe arrivata proprio poco fa, prima della registrazione di Verissimo: il motivoGuenda Goria replica adopo il GF Vip: 'Non vado avanti', una volta arrivato a casa a Milano, ha avuto modo di vedere tutte le cose brutte che hanno detto nei suoi confronti nel periodo in cui è ...In una diretta Instagram con Elisabetta Gregoraci, il vincitore del GF Vip avrebbe lanciato una frecciatina all'ex compagno Iconize.La figlia di Maria Teresa Ruta si difende: "Bisognerebbe far vedere a Tommaso anche le cose belle che abbiamo detto, che sono una marea" ...