Todis Salerno ’92 | sabato l’esordio a Potenza | firma Valentina Sestito

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un anno dopo, finalmente si ricomincia. Il lockdown, le paure e poi le illusioni, prima del nuovo stop, hanno spadroneggiato in un 2020 funesto, ma ora la palla a spicchi della B femminile tornerà a rimbalzare. La’92 è pronta alstagionale dell’inusuale e compresso campionato: si partealle 18:30 al PalaPergola diper far visita alle padrone di casa della Basilia Basket. Le granatine avevano sostenuto a ottobre un test amichevole sul parquet delle lucane, vincendo 43-56. Ma era tutto molto diverso, da un lato e dall’altro. Ci vorrà una super prestazione per provare a sbancare il campo potentino. Lo staff dei Russo (coach Aldo, l’assistente Valerio e il preparatore fisico Roberto) ha limato in settimana ogni ...

