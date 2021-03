Tina Turner, gli abusi, il tentato suicidio e il buddismo. Le fragilità dell’icona del rock nel biopic presentato al Festival di Berlisno (Di giovedì 4 marzo 2021) Due premi Oscar per un’artista già eterna. Tanto si merita Tina Turner, potente protagonista della seconda giornata della 71ma Berlinale, con il doc biopic Tina, per lei firmato da Dan Lindsay e T. J. Martin. In premiere mondiale alla kermesse berlinese, benché online, è la summa definitiva, umana e artistica – “the closure”, la chiusura – di questa performer straordinaria, icona rock di grinta e resistenza al femminile, portatrice di ferite superate nel tempo e grazie alle quali è diventata modello per diverse generazioni di donne abusate dai loro compagni. Per quanto di impostazione tradizionale, il film di scuderia Universal contiene un tesoro prezioso, che non si limita alla presenza della cantante, per l’occasione intervistata nella sua dimora a Zurigo nel 2019, anno del suo 80° compleanno. Si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Due premi Oscar per un’artista già eterna. Tanto si merita, potente protagonista della seconda giornata della 71ma Berlinale, con il doc, per lei firmato da Dan Lindsay e T. J. Martin. In premiere mondiale alla kermesse berlinese, benché online, è la summa definitiva, umana e artistica – “the closure”, la chiusura – di questa performer straordinaria, iconadi grinta e resistenza al femminile, portatrice di ferite superate nel tempo e grazie alle quali è diventata modello per diverse generazioni di donne abusate dai loro compagni. Per quanto di impostazione tradizionale, il film di scuderia Universal contiene un tesoro prezioso, che non si limita alla presenza della cantante, per l’occasione intervistata nella sua dimora a Zurigo nel 2019, anno del suo 80° compleanno. Si ...

