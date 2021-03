Terremoto Nuova Zelanda – Nuova scossa di Ml 8.1 alle 21.24 ha generato uno Tsunami (Di giovedì 4 marzo 2021) Massima allerta in Nuova Zelanda dove si attende l’impatto sulla costa delle onde di uno maremoto dopo che l’isola del Nord è stata colpita da un forte sisma. I funzionari della Protezione Civile della Nuova Zelanda hanno confermato che il Terremoto di grado 7.2 che ha colpito l’isola del Nord alle 2.27, 105 km a Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Massimarta indove si attende l’impatto sulla costa delle onde di uno maremoto dopo che l’isola del Nord è stata colpita da un forte sisma. I funzionari della Protezione Civile dellahanno confermato che ildi grado 7.2 che ha colpito l’isola del Nord2.27, 105 km a

Agenzia_Ansa : FLASH| Una nuova scossa di terremoto in Grecia di magnitudo 5.9 #ANSA - Agenzia_Italia : Allarme Tsunami in Nuova Zelanda dopo un terremoto di magnitudo 6.9 - SkyTG24 : Grecia, nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.9 vicino Larissa - INapodano : RT @AndFranchini: #NuovaZelanda, scossa di #terremoto di magnitudo 8.1 Diramata allerta tsunami- - SignorAldo : RT @Agenzia_Ansa: FLASH| Una nuova scossa di terremoto in Grecia di magnitudo 5.9 #ANSA -