Terremoto Nuova Zelanda – Fortissima scossa di Ml 6.9 a largo della costa (Di giovedì 4 marzo 2021) Una forte scossa di Terremoto è stata registrata al largo della Nuova Zelanda, a 178 km di distanza dalla cittadina di Gisborne. Il sisma, di magnitudo 6.9, si è verificato alle 14:27 ora italiana, secondo quanto ha fatto sapere il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs).

