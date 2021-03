Terremoto Nuova Zelanda di 8.1: allerta tsunami in tutto il Pacifico, centinaia in fuga nel Nord (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuova Zelanda devastata dai terremoti. Un sisma di magnitudo 8.1 è stato registrato dall'Usgs statunitense al largo della Nuova Zelanda, a una profondità di 10 km. Si tratta di una... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 marzo 2021)devastata dai terremoti. Un sisma di magnitudo 8.1 è stato registrato dall'Usgs statunitense al largo della, a una profondità di 10 km. Si tratta di una...

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 7.8 al largo della Nuova Zelanda, allerta tsunami nel Pacifico meridionale - Agenzia_Ansa : FLASH| Una nuova scossa di terremoto in Grecia di magnitudo 5.9 #ANSA - Agenzia_Italia : Allarme Tsunami in Nuova Zelanda dopo un terremoto di magnitudo 6.9 - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 8.1 al largo della Nuova Zelanda: centinaia in fuga #Terremoto - folucar : RT @MMmarco0: Un violento terremoto di magnitudo 8.0 ha colpito pochi minuti fa l'oceano pacifico tra la Nuova Zelanda e Tonga. Diramata l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Nuova Nuova Zelanda: registrato terremoto di magnitudo 8.1 Wellington, 04 mar 21:56 - Una scossa di terremoto di magnitudo 8.1 sulla scala Richter è stata registrata in mare al largo della Nuova Zelanda. Lo riferiscono i media locali, precisando che è stato anche lanciato un allarme tsunami. Il ...

Terremoto in Grecia: avvertito anche in Puglia ...che fa seguito al terremoto di stamattina: magnitudo 6,3, avvertito anche in Puglia, nel salento e nel tarantino. Dall'altra parte del mondo, invece, alle 20:30 ore italiana, al largo della Nuova ...

Terremoto Nuova Zelanda di 8.1, scossa devastante: allerta tsunami in tutto il Pacifico Il Messaggero Nuova scossa di 8.1 in Nuova Zelanda: allarme tsunami in tutto il Pacifico Una nuova scossa di terremoto di 8.1 ha allarmato nuovamente la Nuova Zelanda. L’allerta tsunami diramata dopo la prima scossa di magnitudo 6.9 registrata nelle prime ore della mattinata di oggi è sta ...

Terremoto 8.1 al largo della Nuova Zelanda: allarme tsunami in tutto il Pacifico, previste onde anomale Un sisma di magnitudo 8.1 è stato registrato dall'Usgs statunitense a largo della Nuova Zelanda, a una profondità di 10 km. Si tratta di una località remota a 960 km ...

Wellington, 04 mar 21:56 - Una scossa didi magnitudo 8.1 sulla scala Richter è stata registrata in mare al largo dellaZelanda. Lo riferiscono i media locali, precisando che è stato anche lanciato un allarme tsunami. Il ......che fa seguito aldi stamattina: magnitudo 6,3, avvertito anche in Puglia, nel salento e nel tarantino. Dall'altra parte del mondo, invece, alle 20:30 ore italiana, al largo della...Una nuova scossa di terremoto di 8.1 ha allarmato nuovamente la Nuova Zelanda. L’allerta tsunami diramata dopo la prima scossa di magnitudo 6.9 registrata nelle prime ore della mattinata di oggi è sta ...Un sisma di magnitudo 8.1 è stato registrato dall'Usgs statunitense a largo della Nuova Zelanda, a una profondità di 10 km. Si tratta di una località remota a 960 km ...