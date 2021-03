Terremoto in Grecia, forte scossa in Tessaglia (Di giovedì 4 marzo 2021) Una forte scossa di magnitudo 5.9 ha colpito questa sera la Grecia centrale, dopo la scossa di magnitudo 6.3 avvenuta ieri nella stessa regione della Tessaglia. “E’ stata una forte scossa di assestamento, invitiamo la popolazione a rimanere fuori dalle case”, ha detto un sismologo alla televisione nazionale Ert. Al momento non si segnalano vittime, ma ben sei persone sono state estratte vive dalle macerie dopo la prima scossa. Secondo la protezione civile, la scossa di oggi ha duramente colpito diversi villaggi fra le piccole cittadine di Tyrnavos ed Elassona, vicino Larissa. La maggior parte della popolazione ha già trascorso una notte fuori dalle proprie case. L’esercito ha eretto delle tende e fornito acqua e cibo per gli abitanti. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) Unadi magnitudo 5.9 ha colpito questa sera lacentrale, dopo ladi magnitudo 6.3 avvenuta ieri nella stessa regione della. “E’ stata unadi assestamento, invitiamo la popolazione a rimanere fuori dalle case”, ha detto un sismologo alla televisione nazionale Ert. Al momento non si segnalano vittime, ma ben sei persone sono state estratte vive dalle macerie dopo la prima. Secondo la protezione civile, ladi oggi ha duramente colpito diversi villaggi fra le piccole cittadine di Tyrnavos ed Elassona, vicino Larissa. La maggior parte della popolazione ha già trascorso una notte fuori dalle proprie case. L’esercito ha eretto delle tende e fornito acqua e cibo per gli abitanti. ...

