Tennis, Lorenzo Musetti: “Il mio primo obiettivo è entrare nella Top-100. Voglio farmi trovare pronto per l’azzurro” (Di giovedì 4 marzo 2021) Una prima parte di stagione molto intensa per Lorenzo Musetti. Dopo la deludente eliminazione dalle qualificazioni degli Australian Open, il giovane Tennista toscano ha giocato molto nel circuito Challenger- E’ lui stesso in un’intervista a “Il Tirreno” a parlare di questi mesi: “Tornare a casa per me è sempre bello sono stati due mesi molto intensi in cui ho giocato ben 16 incontri e ho fatto un’altra finale a livello challenger a Biella. L’unico dispiacere è non essermi riuscito a qualificarmi per il tabellone principale degli Australian Open perché ho un bel feeling con quel torneo. L’esperienza mi è servita e dopo ho fatto tante partite che mi hanno permesso di salire e di guadagnare tanti punti in classifica”. Musetti ha già molto chiari quali sono i suoi prossimi obiettivi: “Tra qualche giorno tornerò ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Una prima parte di stagione molto intensa per. Dopo la deludente eliminazione dalle qualificazioni degli Australian Open, il giovaneta toscano ha giocato molto nel circuito Challenger- E’ lui stesso in un’intervista a “Il Tirreno” a parlare di questi mesi: “Tornare a casa per me è sempre bello sono stati due mesi molto intensi in cui ho giocato ben 16 incontri e ho fatto un’altra finale a livello challenger a Biella. L’unico dispiacere è non essermi riuscito a qualificarmi per il tabellone principale degli Australian Open perché ho un bel feeling con quel torneo. L’esperienza mi è servita e dopo ho fatto tante partite che mi hanno permesso di salire e di guadagnare tanti punti in classifica”.ha già molto chiari quali sono i suoi prossimi obiettivi: “Tra qualche giorno tornerò ad ...

